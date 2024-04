Preço do diesel tem leve alta na 1ª quinzena de abril no Brasil, diz Ticket Log

SÃO PAULO (Reuters) - O preço médio do diesel comum vendido nos postos brasileiros na primeira quinzena de abril foi de 5,98 reais por litro, alta de 0,34% ante março, enquanto o tipo S-10 foi comercializado a 6,08 reais, com aumento de 0,16%, de acordo com o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), divulgado nesta segunda-feira.

"Apesar de o aumento nacional no preço dos dois tipos do combustível ser menor que 1%, quando analisamos os Estados podemos identificar acréscimos em grande parte do Brasil, especialmente nas regiões Sudeste e Sul", notou Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Houve incremento no desembolso do diesel comum na Região Sul (1,03%), no Sudeste (0,51%) e na região Norte. Apenas o Centro-Oeste e o Nordeste apresentaram recuo no valor do litro, de 0,33%.