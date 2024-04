Chefe do FMI diz que 30 países buscam fundos de resiliência e sustentabilidade da entidade

(Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) concedeu fundos de seu Programa de Resiliência e Sustentabilidade a 18 países até o momento, e outros 30 estão buscando financiamento, disse a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, nesta terça-feira.

Georgieva disse que o programa, lançado em 2022 para ajudar países vulneráveis de renda média e insulares a lidar com as mudanças climáticas e outros desafios, foi uma maneira importante de a instituição financeira global ajudar os países a lidar com um mundo mais propenso a choques e a desacelerar o crescimento.

"Desde a crise financeira global (2008-2009), as perspectivas de crescimento de médio prazo têm diminuído e diminuído e diminuído e diminuído", disse ela em um evento organizado pelo Comitê de Bretton Woods à margem das reuniões do FMI e do Banco Mundial.