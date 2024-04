Dólar devolve ganhos frente ao real com arrefecimento de temores sobre tensão geopolítica

Na véspera, o presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disseram que o banco central dos EUA não está com pressa para cortar os juros, ecoando fala do chair do Fed, Jerome Powell, do início da semana.

Na terça-feira, Powell disse que o banco central dos Estados Unidos pode precisar manter a taxa básica de juros mais alta por mais tempo do que se pensava anteriormente, devido ao que ele chamou de "falta de mais progresso" este ano em direção à meta de inflação de 2%.

Essa fala foi um dos principais impulsionadores do dólar frente ao real nesta semana, embora também tenha pesado a decisão do governo brasileiro de afrouxar a meta de resultado primário para 2025 a um déficit zero, ante superávit de 0,50% do PIB buscado antes.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 5,2508 reais na venda, em leve alta de 0,12%. No entanto, a moeda caminha para um ganho de 2,53% frente ao encerramento da última sexta-feira, o que marcaria um quarto ganho semanal consecutivo e o mais intenso desde o início de outubro de 2023.