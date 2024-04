Dividendos extras da Petrobras devem ser referendados em assembleia, diz CEO

MARGEM EQUATORIAL

A exploração de novas fronteiras petrolíferas é uma decisão que deve ser tomada pelo Estado brasileiro, que pode assumir o risco de importar petróleo no futuro, dependendo dos caminhos tomados, disse o presidente da Petrobras.

Ele ressaltou que a estatal está confiante em realizar a exploração da região com alto potencial petrolífero, que inclui a áreas como a Bacia da Foz do Rio Amazonas, apesar das questões ambientais envolvidas.

Além de dificuldades junto ao órgão federal Ibama, a Petrobras vem enfrentando crescente resistência de grupos indígenas em relação ao seu principal projeto de exploração, que visa abrir uma nova fronteira na parte mais promissora para petróleo da costa norte do Brasil, conforme reportagem da Reuters publicada na semana passada.

"Há uma discussão com a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) também, com as autoridades, com a própria Funai local do Amapá. Não há grandes estresses, não há nada disso", afirmou Prates.

Segundo ele, uma sonda que poderia atuar na Foz do Amazonas acabou de perfurar a Bacia Potiguar.