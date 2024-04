Tudo no Brasil é tratado como gasto, parece que apenas superávit primário é investimento, diz Lula

O comentário foi feito em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto um dia após o governo lançar um programa de crédito. No café, Lula reafirmou o compromisso de aumentar para 5 mil reais a faixa de renda isenta do imposto de renda até o fim do seu mandato.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu, reportagem adicional de Ricardo Brito)