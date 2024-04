BHP oferta US$39 bi pela Anglo American em reorganização no setor de mineração

A Anglo, que possui minas em países como Chile, África do Sul, Brasil e Austrália, disse que seu conselho estava analisando a proposta não solicitada, não vinculante e altamente condicional da BHP. De acordo com as regras de aquisição do Reino Unido, a BHP tem até 22 de maio para fazer uma oferta firme.

Se houver acordo, a combinação criaria um grupo de mineração de cobre com cerca de 10% da produção global. A operação também poderia desencadear outras transações no setor, que tem visto uma onda de fusões e aquisições à medida que as empresas revisam seus portfólios para aumentar a exposição a metais considerados essenciais para a transição energética global.

"Tudo isso tem a ver com o cobre", disse Ben Cleary, gerente de portfólio da Tribeca Investment Partners.

"É um bom negócio para a BHP. Obviamente, a Anglo está claramente em jogo agora e provavelmente há espaço para que outras empresas se juntem a ela. Isso vai incendiar todo o setor", disse Cleary, cuja empresa detém ações de ambas as companhias.

A oferta vem depois que a Anglo, que tinha um valor de mercado de 37,7 bilhões de dólares no fechamento de quarta-feira, iniciou uma revisão de seus ativos em fevereiro, em resposta a uma queda de 94% no lucro anual e a uma série de baixas contábeis devido a uma queda na demanda pela maioria de seus metais.

A BHP, mais conhecida pela mineração de minério de ferro, cobre, carvão de coque, potássio e níquel, foi avaliada em cerca de 149 bilhões de dólares.