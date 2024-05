Aeronaves comerciais e veículos motorizados elevam encomendas à indústria nos EUA

WASHINGTON (Reuters) - As novas encomendas de produtos manufaturados nos Estados Unidos aumentaram de forma sólida em março, impulsionadas pela demanda por aeronaves comerciais e veículos motorizados, mas os ganhos em outros setores foram moderados.

As encomendas à indústria aumentaram 1,6% depois de avanço de 1,2% em fevereiro, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. O resultado ficou em linha com as expectativas dos economistas.

Em março, os pedidos subiram 0,3% em relação ao ano anterior. Excluindo o setor de transportes, houve alta de 0,5% em março.