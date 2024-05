Brasil tem déficit em conta corrente de US$4,6 bi em março, mais do que o esperado

Por outro lado, os investimentos diretos no país alcançaram 9,591 bilhões de dólares, acima dos 6,85 bilhões de dólares projetados na pesquisa.

No mês, a conta de renda primária apresentou saldo negativo de 5,970 bilhões de dólares, ante rombo de 5,592 bilhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

Em março, a balança comercial teve superávit de 5,119 bilhões de dólares, abaixo dos 9,279 bilhões de dólares no mesmo mês de 2023. As exportações de bens totalizaram 28,5 bilhões de dólares e as importações, 23,4 bilhões. Isso representa quedas de 14,0% e de 1,9% na comparação com março de 2023.

Já o rombo na conta de serviços ficou em 3,742 bilhões de dólares, contra déficit de 3,083 bilhões de dólares em março do ano anterior.

(Por Camila MoreiraEdição de Luana Maria Benedito)