GSK sabia dos riscos de câncer do Zantac, dizem advogados ao júri em primeiro julgamento

Valadez, que disse que tomou Zantac todos os dias por pelo menos 18 anos, tinha vários fatores de risco que tornaram mais provável que desenvolvesse câncer de cólon, afirmou Ismail.

Aprovado pela primeira vez em 1983, o Zantac tornou-se o remédio mais vendido do mundo em 1988 e um dos primeiros a atingir 1 bilhão de dólares em vendas anuais. Foi originalmente comercializado por uma precursora da GSK e depois vendido várias vezes a outras empresas.

Em 2020, a Administração de Medicamentos e Alimentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) solicitou que as farmacêuticas retirassem o Zantac e suas versões genéricas das prateleiras, após o NDMA ser descoberto em amostras do remédio. Milhares de processos começaram a se acumular em tribunais estaduais e federais.

Uma nova versão do Zantac está no mercado com um ingrediente ativo diferente e não contém mais ranitidina.

(Reportagem de Diana Jones)