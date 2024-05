Melhora na margem financeira do Bradesco virá com crescimento de crédito, diz presidente

"No geral, e apesar do resultado da margem financeira ainda parecer 'assustador', tendemos a ver os resultados do primeiro trimestre de uma forma positiva", afirmaram analistas do BTG Pactual em relatório a clientes.

"Em meio ao processo de recuperação do Bradesco, ajustar as expectativas não é tarefa fácil e, ao 'prometer' entregar ROE igual ou acima do custo de capital até 2026, Marcelo Noronha conseguiu 'ganhar tempo' para colocar seu plano em ação", afirmaram os analistas.

Eduardo Rosman e equipe ressaltaram, contudo, que, atender - ou superar, mesmo que um pouco - as expectativas nestes primeiros trimestres desde o anúncio do plano de recuperação do banco é muito importante para investidores, mas também para que a equipe do Bradesco acredite que o novo capitão tem o controle do navio.

"Embora a ação PN do Bradesco tenha caído 18% no acumulado do ano, supera o Itaú e o todo nos últimos dois meses, provavelmente em antecipação ao que foi relatado hoje", acrescentaram os analistas.

"Continuamos a acreditar que o caminho para a recuperação da rentabilidade será longo e o 'valuation' não é suficientemente atrativo para justificar mais do que uma (recomendação) 'neutra'. Mas, como sempre, estamos abertos a revisitar a nossa visão quando chegar a hora certa."