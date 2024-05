Ações de Hong Kong registram sequência de 9 dias de alta pela primeira vez desde 2018

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações de Hong Kong continuaram a subir nesta sexta-feira com a persistência da melhora no sentimento do mercado, impulsionada pela intensificação dos esforços da China para fortalecer a economia.

O Índice Hang Seng fechou em alta de 1,48%, registrando o nono dia consecutivo de ganhos e a mais longa sequência de altas desde janeiro de 2018.