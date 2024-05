Moraes mantém delação de Cid e concede liberdade novamente a ex-auxiliar de Bolsonaro

Uma fonte da PF com conhecimento direto das tratativas da colaboração de Cid disse à Reuters que a delação segue vigente, mas a eficácia será avaliada ao final do inquérito. Somente nessa etapa será possível avaliar se as contribuições dele foram efetivamente úteis para a investigação, acrescentou.

O ex-auxiliar de Bolsonaro havia sido preso inicialmente em maio do ano passado, durante uma operação da PF para investigar fraudes na carteira de vacinação do ex-presidente e de aliados. Após prestar três depoimentos, Cid fechou um acordo de colaboração com a polícia, homologado por Moraes em setembro, que o colocou em liberdade condicional.

No entanto, Cid foi preso pela segunda vez em março deste ano logo após prestar depoimento durante audiência no STF. Na ocasião, o Supremo disse que ele teria violado os termos do acordo de colaboração ao conversar sobre o assunto com interlocutores. Na época, o ex-ajudante de Bolsonaro ainda foi alvo de busca e apreensão.

Na audiência no STF de março, Cid voltou atrás nas declarações que havia feito nos áudios vazados à revista Veja. A íntegra do depoimento, liberado à época por Moraes, mostrou que o militar classificou sua fala como um desabafo e negou que tivesse sofrido pressão dos policiais para confirmar uma "narrativa", como dissera nos áudios publicados pela revista.

Na decisão desta sexta, Moraes citou o fato de que após a prisão preventiva de Cid em março ele ter ajudado em diligências das investigações como o fato de que ele continua colaborando.

(Reportagem de Ricardo BritoEdição de Pedro Fonseca)