Ações da China registram recuperação, Hong Kong tem maior sequência de ganhos desde 2018

XANGAI (Reuters) - As ações da China registraram recuperação nesta segunda-feira com os investidores retornando de um longo feriado do Dia do Trabalho, enquanto o mercado de Hong Kong marcou a 10ª sessão consecutiva de ganhos, a mais longa sequência desde 2018.

As ações asiáticas em geral subiram com as apostas renovadas de que o Federal Reserve provavelmente reduzirá a taxa de juros este ano, enquanto o iene se enfraqueceu após um forte aumento na semana passada devido à suspeita de intervenção cambial de Tóquio.

O sentimento também melhorou, uma vez que a China intensificará o apoio à economia com políticas monetárias prudentes e políticas fiscais proativas, incluindo taxas de juros e de compulsório, disse o Politburo do Partido Comunista, citado pela mídia estatal.