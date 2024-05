Argumentos para corte de juros pelo BCE estão ficando mais fortes, diz economista-chefe 

FRANKFURT (Reuters) - Os argumentos a favor de um corte na taxa de juros do Banco Central Europeu em junho estão ficando mais fortes, já que a inflação de serviços está finalmente começando a diminuir, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, ao jornal espanhol El Confidencial nesta segunda-feira.

O BCE praticamente prometeu um corte na taxa de juros em 6 de junho, desde que os novos dados reforcem a crença das autoridades de que a inflação voltará à sua meta de 2% até meados do próximo ano.

"Tanto a estimativa provisória de abril para a inflação da zona do euro quanto o número do PIB do primeiro trimestre que foi divulgado aumentam minha confiança de que a inflação deve retornar à meta em tempo hábil", disse Lane ao jornal em uma entrevista.