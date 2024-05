BCE está mais confiante em cortar os juros, dizem autoridades

"Os dados até agora são bastante consistentes com nossas projeções", disse o presidente do banco central croata Boris Vujcic no evento em Vilnius. "Se as projeções se mantiverem, como vemos no momento, eu esperaria um afrouxamento da orientação da política monetária, mas ainda permanecendo no território restritivo para garantir que a inflação seja reduzida para o nível de 2%."

Embora o BCE insista que não depende do Fed, uma diferença cada vez maior na taxa de juros entre os maiores bancos centrais do mundo enfraqueceria o euro e aumentaria a inflação europeia, provavelmente limitando o apetite do BCE para agir sozinho.

Lane disse que os dados da inflação de abril finalmente mostraram progresso nos preços dos serviços, mas que o banco continuará a se concentrar nos serviços para garantir que a desinflação não seja prejudicada mais tarde.

O BCE espera que a inflação flutue em torno desse nível durante a maior parte deste ano, antes de cair novamente em 2025.