Ibovespa fecha quase estável com mercado à espera de balanços e BC

- PETROBRAS PN avançou 0,68%, a 40,16 reais, em dia de alta dos preços do petróleo do exterior, com o Brent mostrando acréscimo de 0,45%.

- BRASKEM PNA desabou 14,53%, a 19,70 reais, após o grupo de Abu Dhabi Adnoc revelar que não tem mais interesse em continuar com negociações com a Novonor para aquisição de participação da empresa na petroquímica brasileira. A Adnoc havia apresentado em novembro uma oferta não vinculante pela participação da Novonor na Braskem que implicava um preço por ação de 37,29 reais, totalizando um valor de 10,5 bilhões de reais.

- GPA ON subiu 2,65%, a 3,48 reais, um dia antes da divulgação do balanço do primeiro trimestre, que será conhecido na terça-feira, após o fechamento do mercado. Foi a terceira alta seguida da ação da rede de varejo alimentar, período em que somou uma valorização de 18,77%, após notícias sobre desconto para quitação de débitos de ICMS com o Estado de São Paulo e venda do imóvel em que fica sua sede administrativa na capital paulista.

- MINERVA ON recuou 3,69%, a 6,01 reais, tendo no radar relatório de analistas do BTG Pactual cortando a recomendação das ações para "neutra", com preço-alvo de 8 reais. No setor, MARFRIG ON perdeu 4,92% e JBS ON mostrou variação positiva de 0,08%. BRF ON caiu 3,23%, tendo de pano de fundo relatório de analistas do Goldman Sachs, que veem a empresa como a mais exposta relativamente à tragédia climática no Rio Grande do Sul, com mais de 80 mortes confirmadas em decorrência das chuvas intensas no Estado.

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou com acréscimo de 0,62%, a 32,40 reais, antes da divulgação do balanço nesta segunda-feira. BRADESCO PN caiu 0,07%, a 13,77 reais. Ainda no setor, SANTANDER BRASIL UNIT encerrou estável e BANCO DO BRASIL ON teve elevação de 0,57%.

- BB SEGURIDADE ON avançou 1,28%, a 33,26 reais, após divulgar lucro líquido de 1,84 bilhão de reais no primeiro trimestre, expansão de 4,7% sobre o mesmo período do ano passado. Em teleconferência sobre o resultado, a companhia disse que não espera que as chuvas que destruíram cidades no Rio Grande do Sul tenham efeito significativo em seus resultados nos próximos trimestre, diante da baixa contratação de seguros de propriedade na região Centro-Sul.