Multiplan suspende obras e prevê "redução momentânea" no fluxo de visitantes em shoppings no RS

(Reuters) - A Multiplan suspendeu temporariamente as obras de construção do empreendimento Golden Lake e espera uma "redução momentânea" no fluxo de visitantes nos shoppings ParkShopping Canoas e BarraShoppingSul devido às fortes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Segundo comunicado da companhia ao mercado nesta segunda-feira, as propriedades da Multiplan no Estado não foram diretamente alcançadas e seus shoppings permanecem abertos, funcionando como ponto de apoio à população e coleta de doações.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )