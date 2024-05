RS tem 472 mil consumidores sem energia em decorrência das fortes chuvas

Entre as regiões atendidas pela RGE, as mais afetadas são Metropolitana (84,4 mil), Vale do Taquari (67,8 mil), Vale dos Sinos (55,8 mil), Vale do Rio Pardo, (35,4 mil) Serra (6,6 mil), Central (5,3 mil) e Planalto (5,2 mil).

A cooperativa de energia Certel, que atua em municípios do Vale do Taquari, informou que 19 mil de seus associados estão sem luz, sendo que a expectativa é restabelecer completamente os serviços ainda nesta semana após reconstrução das redes.

Segundo a Certel, na véspera foram restabelecidas as subestações de Lajeado e Forquetinha, possibilitando o retorno da energia para cerca de 25 mil associados nos municípios de Lajeado, Santa Clara do Sul, Sério e Boqueirão do Leão.

As empresas reiteraram que suas equipes seguem mobilizadas para restabelecer o fornecimento de energia aos clientes no menor prazo possível, respeitando as condições técnicas e de segurança.

Mais de dois terços das cidades gaúchas foram afetadas pelos eventos climáticos que se intensificaram na semana passada, provocando mortes e deixando milhares de pessoas desalojadas. Além de interromper serviços essenciais, como de água e esgoto, as chuvas levaram a cheias em rios em várias regiões do Estado, além da destruição de estradas e pontes.

Segundo informe divulgado na véspera pela agência reguladora de energia Aneel, o Estado tem cinco barragens de usinas hidrelétricas em estado de atenção: Bugres (barragem Blang e divisa), Canastra, Castro Alves, Furnas do Segredo e Monte Claro. Também há duas barragens em estado de emergência, as de da usina 14 de Julho, que já teve rompimento parcial, e Salto Forqueta.