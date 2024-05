TIM Brasil tem lucro líquido normalizado de R$519 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A TIM Brasil registrou lucro líquido normalizado de 519 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, um avanço de 19% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado da companhia somou 2,89 bilhões de reais, 10,7% acima do registrado nos primeiros três meses de 2023.

A operadora de telecomunicações registrou receita líquida normalizada de 6,1 bilhões de reais, alta de 7,3% na base anual, impulsionada por avanço nas frentes de serviços móveis, serviço de banda larga TIM UltraFibra e produtos.