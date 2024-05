Governo vai processar responsáveis por desinformação sobre enchentes no RS

DESINFORMAÇÃO E GOLPES

Em grupos de WhatsApp formados por voluntários na resposta às enchentes, circulam informações já desmentidas por autoridades, como uma lista com mais de 50 nomes que seriam de crianças desacompanhadas dos pais e que estariam no abrigo montado na universidade Ulbra, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.

O Ministério Público gaúcho divulgou nota dizendo que acompanha os trabalhos realizados em todos os abrigos e que "não há nenhuma criança desacompanhada na Ulbra".

O promotor de Justiça da Infância e Juventude de Canoas, João Paulo Fontoura de Medeiros, gravou um vídeo no qual pede que “parem de repassar fake news envolvendo crianças e adolescentes” e diz que “estão sendo feitas buscas ativas” em todos os outros locais usados como abrigos em Canoas para verificar se há menores desacompanhados.

Outro boato já desmentido e que aparece nas trocas de mensagens é o de que caminhões com doações estão sendo parados em postos fiscais do Estado para cobrança do ICMS. Na segunda-feira, as secretarias da Fazenda gaúcha e catarinense disseram à Reuters que esses veículos têm passagem livre nas rodovias.

De acordo com o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz, o Ministério Público do Rio Grande do Sul detectou ao menos 25 perfis falsos que estavam usando a identidade visual do governo gaúcho para pedir doações para contas privadas -- um golpe.