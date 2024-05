Kashkari diz que política monetária do Fed pode não ser tão restritiva quanto se pensava

WASHINGTON (Reuters) - A força do mercado imobiliário e o progresso potencialmente estagnado da inflação significam que a política monetária pode não estar tão apertada quanto as autoridades do Federal Reserve pensam, disse o presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, em um novo ensaio que levanta a possibilidade de que as pressões sobre os preços estejam "se acomodando" em um nível acima da meta de 2% do Fed.

Estimar erroneamente como a política atual deve afetar a economia "poderia explicar a constelação de dados que estamos observando", especialmente no setor imobiliário, escreveu Kashkari.

"A questão que enfrentamos agora é se o processo desinflacionário ainda está de fato em andamento, apenas demorando mais do que o esperado, ou se a inflação está se estabilizando em torno do nível de 3%, sugerindo que o (Comitê Federal de Mercado Aberto) tem mais trabalho a fazer para atingir nossas metas de mandato duplo."