Cogna tem lucro menor no 1º tri com mais despesas corporativas; receita e Ebitda sobem

As despesas corporativas subiram 43,4% nos primeiros três meses de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, para 54,644 milhões de reais, principalmente, segundo a empresa, pelo aumento da linha de Despesas Gerais e Administrativas devido a renovação de contratos de softwares e licenças.

Os itens não recorrentes tiveram um efeito negativo de 28,465 milhões de reais, um salto de 147,7%, com impacto "one-off" de cerca de 16 milhões de reais referentes a transação com o Grupo Eleva, onde 4 escolas possuíam earn-out no período da negociação e uma delas se materializou no primeiro trimestre.

Projeções compiladas pela LSEG apontavam lucro líquido de 81,7 milhões de reais.

A receita líquida, por sua vez, aumentou 15,7%, para 1,5 bilhão de reais, com expansão de dois dígitos em todas as linhas de negócios -- Kroton (+12,5%), Vasta (+14,4%) e Saber (+46,8%), enquanto o resultado operacional medido pelo Ebitda recorrente somou 495,5 milhões de reais, alta de 9,5%.

A margem Ebitda recorrente da Cogna, porém, caiu 1,8 ponto percentual, a 32,2%, com a mudança na estratégia de marketing na Kroton, focando em antecipar a entrada do aluno. Assim, a captação do primeiro trimestre na unidade cresceu 14,7% ano a ano, com alta de 10,5% na rematrícula e de 4,5% no ticket médio.

De acordo com o presidente-executivo da Cogna, Roberto Valério, os números do primeiro trimestre proporcionam "bastante segurança" de que a empresa está caminhando bem. "Nós começamos bem o ano e continuamos confiantes no guidance, porque a receita está crescendo, o Ebitda está crescendo", afirmou.