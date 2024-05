Com divisão no Copom, expectativa é de alta volatilidade nos juros futuros nesta quinta-feira

Outro ponto que chamou a atenção foi a retirada do "forward guidance", ou sinalização futura, para a próxima reunião. Na prática, ao não sinalizar o que pretende fazer, o BC torna-se mais dependente dos dados e do cenário em geral.

“Como a gente vinha com uma comunicação que indicava o próximo passo, o que tirava a volatilidade, isso agora não existe. Entramos no modo de ajuste fino, em que o BC absorve informações e decide o que fazer”, comentou o economista-chefe do banco Bmg, Flavio Serrano, logo após a decisão do Copom.

Segundo ele, é possível pensar em cenários em que a Selic vai parar no atual nível, de 10,50% ao ano; vai cair ainda mais, embora permanecendo em dois dígitos; ou que ainda vai recuar para abaixo de 10%.

Em função disso, conforme Serrano, pode haver mais volatilidade no mercado de DIs (Depósitos Interfinanceiros) nesta quinta-feira, “porque podem surgir opiniões muito distintas em relação a esta reunião”.

“Não consigo dizer exatamente qual será o movimento (da curva) nesta quinta”, acrescentou.

O economista-chefe na Way Investimentos, Alexandre Espirito Santo, também chamou atenção para a divisão entre os dirigentes do BC, o que segundo ele deve ampliar as críticas do governo sobre a autarquia e, em especial, sobre o presidente Roberto Campos Neto -- que deu o voto de minerva pelo corte de apenas 25 pontos-base. No Copom, o presidente do BC é o último a votar.