Ibovespa recua antes de decisão de juros com bateria de balanços sob holofotes

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés de baixa nesta quarta-feira, em meio a uma nova bateria de balanços corporativos, incluindo BRF, GPA, Ambev, Carrefour Brasil e Telefônica Brasil, enquanto aguardam decisão de política monetária do Banco Central no final do dia.

Às 10h05, o Ibovespa cedia 0,54%, a 128.517,55 pontos, tendo como pano de fundo ainda o recuo dos futuros acionários norte-americanos, em mais um dia de agenda esvaziada no exterior. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, caía 0,81%.

(Por Paula Arend Laier)