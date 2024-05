Lula diz compreender situação financeira difícil do RS e que Estado receberá o que tem direito

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o governo compreende a situação financeira difícil que passa o Rio Grande do Sul, acrescentando que o Executivo deseja que o Estado receba "tudo que tem direito" após as chuvas intensas que atingiram a região.

Durante discurso em evento de anúncio de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Palácio do Planalto, Lula ainda afirmou que não se tem dimensão das enchentes que têm afetado o Rio Grande do Sul, o que, segundo ele, só será conhecido quando o nível da água voltar à normalidade.

(Por Lisandra Paraguassu)