Poupança tem saques de R$1,142 bi em abril, diz BC

O Banco Central decide nesta quarta-feira o novo patamar da taxa básica de juros Selic, atualmente em 10,75%. O foco está no ritmo do afrouxamento, com os investidores de olho em se haverá novo corte de 0,5 ponto percentual ou se o BC optará por uma redução mais cautelosa, de 0,25 ponto.

(Por Camila Moreira; Edição de Luana Maria Benedito)