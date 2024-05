Tenda reverte prejuízo e lucra R$4,4 mi no 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A construtora Tenda apurou lucro líquido consolidado de 4,4 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, revertendo prejuízo de 41,9 milhões no mesmo período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira.

A receita líquida consolidada subiu 14,4% no primeiro trimestre na base anual, para 744,9 milhões de reais.