Vibra eleva lucro líquido a R$789 mi no 1º tri

(Reuters) - A Vibra registrou lucro líquido de 789 de reais no primeiro trimestre, um salto versus o lucro de 81 milhões registrado no mesmo período do ano passado, informou a maior distribuidora de combustíveis do Brasil nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 1,41 bilhão de reais no trimestre encerrado em março, aumento de 105% na comparação ano a ano.

"O foco na carteira de clientes diretos e postos embandeirados, a redução de ineficiências e a melhoria de processos em toda a cadeia de distribuição, desde o suprimento até o pricing, nos propiciaram redução de volatilidade nos resultados e alcance de novos patamares consistentes de margens, mesmo em um ambiente competitivo desafiador proporcionado pelos estoques elevados de diesel S-10 no mercado", afirmou a empresa em relatório de resultados.