BBVA faz oferta de 12 bi de euros por Sabadell

Levar a oferta diretamente aos acionistas do Sabadell foi uma surpresa, uma vez que as aquisições hostis são raras no setor bancário europeu e podem acabar gerando meses de negociações.

A decisão do BBVA foi tomada depois que o conselho de administração do Sabadell afirmou, na segunda-feira, que a oferta não solicitada subvalorizava significativamente o potencial e as perspectivas de crescimento do banco. A diretoria repetiu essa posição nesta quinta-feira.

As ações do BBVA, que caíram depois que a oferta de aquisição foi revelada na semana passada, caíram mais 6% nesta quinta-feira, atingindo o nível mais baixo desde o início de março, corroendo o prêmio que os acionistas do Sabadell receberiam ao aceitar as ações do BBVA no acordo. As ações do Sabadell subiram 3%.

O governo espanhol se opõe à oferta hostil de aquisição e está preocupado com a possibilidade da fusão ter efeitos prejudiciais sobre o sistema financeiro espanhol e impactar empregos e clientes, disse uma fonte do Ministério da Economia.

O ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo, disse que o governo tem a última palavra sobre a autorização de uma fusão entre o BBVA e o Sabadell.

"Estamos apresentando aos acionistas do Banco Sabadell uma oferta extraordinariamente atraente para criar um banco com maior escala em um de nossos mercados mais importantes", disse o presidente-executivo do BBVA, Carlos Torres Vila.