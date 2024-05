Exportações e importações da China voltam a crescer em abril e sinalizam recuperação da demanda

Os embarques da China cresceram 1,5% em relação ao ano anterior em termos de valor, mostraram dados da alfândega nesta quinta-feira, em linha com a previsão em uma pesquisa da Reuters com economistas. Eles caíram 7,5% em março, o que marcou a primeira contração desde novembro.

As importações de abril aumentaram 8,4%, superando a expectativa de aumento de 4,8% e revertendo a queda de 1,9% em março.

"Os valores das exportações voltaram a crescer após a contração do mês passado, mas isso se deveu principalmente a uma base de comparação mais baixa", disse Huang Zichun, economista para China na Capital Economics.

"Depois de levar em conta as mudanças nos preços de exportação e a sazonalidade, estimamos que os volumes de exportação permaneceram praticamente inalterados em relação a março", acrescentou ela.

No primeiro trimestre, tanto as importações quanto as exportações aumentaram 1,5% em relação ao ano anterior, impulsionadas por dados comerciais melhores do que o esperado no período de janeiro a fevereiro. Porém, os números fracos de março geraram preocupações de que o impulso poderia estar vacilando novamente.

E uma base estatística alta parece ter pesado muito nos números do mês passado, já que a produção havia aumentado em março de 2023, quando muitos trabalhadores se recuperaram de uma onda de infecções por Covid.