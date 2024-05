Fleury lucra R$168 mi no 1º tri com crescimento nas quatro principais avenidas

Desconsiderando o efeito de mais valia do Instituto Hermes Pardini, o lucro líquido foi de 179,4 milhões de reais, avanço de 91,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 165,8 milhões de reais, com base em dados da LSEG.

Para Tsutsui, os resultados desde a combinação de negócios entre Fleury e Hermes Pardini, concluída em abril do ano passado, mostram que o processo de integração "vem acontecendo com êxito".

Em balanço, a empresa afirmou que seu desempenho no trimestre foi impulsionado pela combinação positiva de suas quatro avenidas de crescimento, com destaque para o avanço da vertical Novos Elos, com clínicas em áreas da saúde como oftalmologia, ortopedia e oncologia.

Novos Elos, que já representa 8,3% da receita do grupo, apresentou alta de 26,7% na receita bruta na base "pro forma", para 171,2 milhões de reais, conduzida principalmente por Infusões e Oftalmologia, além do efeito esperado da aquisição da Retina Clinic, em abril de 2023.

Além dessa vertical, o Fleury também teve crescimento de receita nas avenidas de Medicina Diagnóstica B2C (+3,1%), com unidades de atendimento físicas e serviço de atendimento móvel, Medicina Diagnóstica B2B (+11,9%), de prestação de serviços para laboratórios e hospitais, e Plataformas de Saúde (+35,2).