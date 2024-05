Fundo de Aviação Civil poderá socorrer aéreas com crédito e garantias, diz Mercadante

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Fundo Nacional de Aviação Civil poderá ser usado para ajudar as empresas aéreas brasileiras que ainda sofrem os impactos da crise no setor causado pela pandemia de Covid-19, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, nesta quinta-feira.

Segundo ele, os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil poderão ser usados como canal de financiamento às companhias e eventualmente como um garantidor de empréstimos do setor.

Os detalhes do apoio, de acordo com Mercadante, ainda estão sendo discutidos no governo e não há prazo para um anúncio.