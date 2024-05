Governo anuncia medidas de apoio ao RS no valor de R$50,9 bi, com impacto primário de R$7,7 bi

BRASÍLIA (Reuters) - Medidas de auxílio ao Rio Grande do Sul anunciadas pelo governo federal nesta quinta-feira somam 50,9 bilhões de reais, com quase 7,7 bilhões de reais em impacto no resultado primário, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e documento divulgado pela pasta.

Em evento para o anúncio das medidas ao Rio Grande do Sul, afetado por enchentes sem precedentes, Haddad apresentou 12 ações direcionadas ao Estado, incluindo antecipação de abono salarial a mais de 700 mil trabalhadores e aporte inicial de 4,5 bilhões de reais em concessão de crédito à microempresas e empresas de pequeno porte.

(Por Lisandra Paraguassu; Reportagem adicional de Fernando Cardoso)