Ibovespa recua após BC reduzir ritmo de corte da Selic, com balanços no radar

- COGNA ON recuava 7,93%, após divulgar que encerrou o primeiro trimestre com lucro líquido ajustado de 50,5 milhões de reais, queda de 57,1% ano a ano, em performance pressionada por aumento de despesas corporativas e itens não recorrentes. Incluindo efeitos relacionados a aquisições, a companhia de educação apurou um prejuízo de 8,512 milhões de reais

- ULTRAPAR ON perdia 7,46%, mesmo após reportar lucro líquido de 455 milhões de reais para o primeiro trimestre do ano, avanço de 66% ano a ano, impulsionado por maior Ebitda e menor despesa financeira líquida.

- LOJAS RENNER ON registrava declínio de 6,94%, apesar do salto no lucro líquido do primeiro trimestre, para 139,3 milhões de reais, em período marcado por expansão de vendas e margens.

- AREZZO ON caía 6,71%, em meio à análise do balanço do primeiro trimestre, com lucro líquido de 71,6 milhões de reais. Em teleconferência sobre o resultado, a companhia citou dificuldade de vendas em maio diante de calor e desastre no Rio Grande do Sul. GRUPO SOMA ON, que está em processo de fusão com a Arezzo, cedia 6,73%, após balanço.

- BANCO DO BRASIL ON cedia 4,19%, a despeito da alta de 8,8% no lucro líquido recorrente do banco no primeiro trimestre, para 9,3 bilhões de reais. Executivos do BB disseram que notaram agravamento no risco da carteira de crédito de pequenas e médias empresas e de grandes companhias, mas ressaltaram que a situação está sob controle.