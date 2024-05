Medidas unilaterais da União sobre Samarco afetam negociações para acordo, diz MP

Dias depois, destacou Bittencourt, a União também de forma unilateral pediu à Justiça Federal que as empresas fossem obrigadas a pagar 79,6 bilhões de reais em cumprimento provisório de sentença referente a uma ação movida pelo rompimento da barragem. Nesse caso, a Justiça indeferiu.

"Os últimos passos (da União) não são compatíveis com o bom desenvolvimento de um processo de mediação", disse Bittencourt, pontuando que as medidas espelharam "posições unilaterais não discutidas adequadamente dentro do bloco público".

Bittencourt, que atua nas negociações que visam um acordo definitivo para reparar e compensar os danos pelo rompimento da barragem de Mariana, ressaltou que não está entrando no mérito se as decisões da União foram acertadas ou não.

"Sob a ótica do processo negocial, precisa haver diálogo. E sem haver esse alinhamento entre o poder público, não há como fazer acordo com o outro lado", afirmou.

Procurado, o Adjunto do Advogado-Geral da União, Junior Divino Fideles, afirmou que a União está disposta a continuar as negociações com o objetivo de atingir um acordo final, mas que não deixará de buscar as compensações via judicial em paralelo, uma vez que o desastre aconteceu há mais de oito anos e até agora não se chegou a uma conclusão.

"A nossa atitude de rejeitar (o acordo) e continuar buscando de forma proativa a reparação no âmbito do Judiciário, ao contrário de atrapalhar e retardar a reparação, ela tem um condão de acelerar", afirmou, adicionando que a União está à disposição e atenderá a todos os convites que forem feitos pra discutir possível solução conciliada.