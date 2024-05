Nestlé investirá R$1 bi em café no Brasil até 2026; projeta salto em vendas

A Nestlé não divulga a divisão da destinação do investimento, mas uma parte será feita na expansão das máquinas para o consumo fora do lar (B2B) com a marca Nescafé, na medida em que a companhia aposta na replicação em casa do consumo de produtos de maior valor nas cafeterias ou escritórios do país, o maior consumidor global de café após os EUA.

"Estamos em momento de expansão do consumo de café premium, de maior valor agregado, isso está sofisticando o consumo de café no Brasil. Estamos trabalhando com a marca Nescafé de consumo massivo para que essa 'premiunização' seja democrática", afirmou Valeria Pardal, diretora-executiva de Cafés Nestlé, à Reuters.

Ela lembrou que a fábrica da companhia em Araras (SP), que tinha foco no café solúvel há cinco anos, hoje produz torrado e moído de alta qualidade, cappuccino, entre outras bebidas. "E estamos trabalhando agora com cápsulas compatíveis com Nespresso", lembrou.

Com os investimentos, a capacidade de inovações e lançamentos deve aumentar, dando mais flexibilidade produtiva no país para a líder global no setor, que também exporta a partir do Brasil para 56 mercados.

VALOR AGREGADO, JOVENS

Para se ter uma ideia do potencial do mercado de maior valor agregado, atualmente as vendas de café no Brasil giram em torno de 85 bilhões de reais por ano, com as receitas obtidas fora do lar, de maior valor agregado, respondendo por fatia de 65 bilhões de reais, ainda que em casa as pessoas consumam mais xícaras, disse Rodrigo Maingue, diretor-executivo de Nestlé Professional.