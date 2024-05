Nippon Steel mantém plano de concluir compra da U.S. Steel até final do ano

Por Yuka Obayashi e Katya Golubkova

TÓQUIO (Reuters) - A maior siderúrgica do Japão, Nippon Steel, mantém plano de concluir até o final do ano acordo para comprar a U.S. Steel, anunciou a companhia nesta quinta-feira, apesar da resistência à transação por parte do governo norte-americano.

Em dezembro, a Nippon Steel ofereceu quase 15 bilhões de dólares pela U.S. Steel, atraindo a oposição tanto do presidente norte-americano, Joe Biden, quanto de Donald Trump, seu provável adversário na eleição de 5 de novembro, bem como do sindicato de metalúrgicos United Steelworkers (USW).