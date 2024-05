"Péssimo", "não foi feliz": Copom dividido levanta preocupações em membros da equipe econômica de Lula

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - A explícita divisão entre a posição mais flexível de diretores do Banco Central indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a visão mais dura do grupo no posto desde a gestão Jair Bolsonaro levantou preocupações em parte da equipe econômica do governo, segundo relatos colhidos pela Reuters com autoridades nesta quinta-feira.

Falando sob condição de anonimato, algumas fontes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento demonstraram receio de uma possível perda de credibilidade da autoridade monetária, que em breve passará a ter maioria de indicados por Lula, enquanto a batalha contra a inflação ainda não está vencida.