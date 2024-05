BC da China afirma que manterá os preços estáveis e protegerá iuan de riscos

PEQUIM (Reuters) - O banco central da China disse nesta sexta-feira que implementará de forma precisa e eficaz sua política monetária prudente, manterá a estabilidade de preços e protegerá contra riscos na taxa de câmbio do iuan.

Em seu relatório de implementação da política monetária do primeiro trimestre, o Banco do Povo da China disse que os preços baixos atuais são causados pela falta de demanda na economia real e por um desequilíbrio entre a oferta e a demanda.

O banco central disse que espera um leve aumento no índice de preços ao consumidor até o final do ano e uma contração menor no índice de preços ao produtor.