Conselho Monetário prorroga parcelas de crédito rural em municípios do RS

BRASÍLIA (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional, em reunião extraordinária realizada nesta sexta-feira, autorizou que bancos prorroguem para 15 de agosto parcelas das operações de crédito rural de custeio, investimento e comercialização com vencimentos entre primeiro de maio e 14 agosto.

De acordo com o ministério da Fazenda, a medida visa a minimizar prejuízos causados a produtores rurais e agricultores familiares atingidos pelas chuvas em municípios do Rio Grande do Sul, com decretação de emergência ou calamidade pública, reconhecida pelo governo federal.

O Conselho Monetário é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e composto ainda pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet.