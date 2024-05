CSN vai conseguir desalavancagem "custe o que custar", diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da CSN afirmou nesta sexta-feira que a companhia está comprometida com a redução de dívida e alavancagem e que apenas poderá fazer movimentos de aquisição que representam um alto nível de sinergia com suas atuais operações.

"Estamos comprometidos com desalavancagem e vamos obtê-la de forma rápida custe o que custar", disse Benjamin Steinbruch, em conferência com analistas.

Na noite da véspera, a CSN divulgou que encerrou o primeiro trimestre com nível de alavancagem de 3,13 vezes ante 2,45 vezes no final do primeiro trimestre de 2023, em meio a uma queda de 39% do resultado operacional medido pelo Ebitda. A meta da companhia vinha sendo a de reduzir a alavancagem para 2 vezes até o final deste ano.