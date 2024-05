Ibovespa reduz fôlego em mais um dia cheio de balanços

"No curto prazo, atenção para os possíveis impactos inflacionários da tragédia no Rio Grande do Sul", ponderaram em nota enviada a clientes.

DESTAQUES

- LWSA ON recuava 6,63%, mesmo após balanço do primeiro trimestre do ano, com lucro líquido de 24,5 milhões de reais, bem acima dos 6,5 milhões de reais um ano antes. A receita operacional cresceu 6,3%.

- MAGAZINE LUIZA ON caía 4,79%, mesmo após lucro líquido de 27,9 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo um prejuízo de 391,2 milhões de reais um ano antes, em resultado com menores despesas financeiras e a sua maior margem Ebitda em quatro anos. A vendas online de bens de estoque próprio caíram 2%, o terceiro trimestre seguido de queda.

- PETZ ON perdia 3,98%, com o resultado do primeiro trimestre mostrando queda de 64,1% no lucro líquido, para 6,9 milhões de reais, em meio a um movimento de expansão de lojas e apesar de crescimento de receita. Investidores continuam atentos às negociações da empresa voltadas para uma potencial fusão com a rival Cobasi.

- SUZANO ON caía 1,21%, após balanço do primeiro trimestre, com queda de 96% no lucro líquido. Tendo como pano de fundo notícia da Reuters nessa semana de que a Suzano contatou a International Paper para uma possível oferta de aquisição, o CEO Walter Schalka disse que a empresa manterá sua disciplina de capital sem comentar a notícia especificamente.