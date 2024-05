Logan diz que política monetária do Fed pode não estar suficientemente restritiva

NOVA ORLEANS, LOUISIANA (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, disse nesta sexta-feira que há "incertezas" sobre se a política monetária está suficientemente restritiva para reduzir a inflação para a meta de 2% do banco central dos Estados Unidos, e que é "muito cedo" para cortar as taxas de juros.

Na semana passada, o banco central dos EUA manteve sua taxa básica na faixa de 5,25% a 5,50%, com o chair do Fed, Jerome Powell, observando que a falta de progresso na inflação até o momento neste ano significa que as taxas provavelmente precisarão permanecer onde estão por mais tempo do que se pensava anteriormente.

(Por Ann Saphir)