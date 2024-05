Minério de ferro cai à mínima em mais de 2 semanas com alta de estoques e cautela com demanda

(Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta sexta-feira para seu nível mais baixo em mais de duas semanas, pressionados por um acúmulo de estoques nos portos chineses e pela cautela quanto às perspectivas de demanda, embora as medidas de apoio ao setor imobiliário na China tenham dado algum suporte.

O minério de ferro mais negociado em setembro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China chegou a cair até 1,6% no início da sessão, para 857 iuanes (118,62 dólares) a tonelada, o menor valor desde 24 de abril. No entanto, se recuperou e fechou com alta de 0,3%, a 873,5 iuanes.

Em base semanal, o declínio foi de 0,7%.