Petróleo cai com perspectiva de taxas mais altas nos EUA

Por Laila Kearney

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram quase 1 dólar por barril nesta sexta-feira, com comentários de representantes ​​do banco central dos Estados Unidos indicando taxas de juros mais elevadas durante mais tempo, o que poderá prejudicar a demanda por parte dos maiores consumidores de petróleo do mundo.

Os futuros do petróleo Brent fechou a 82,79 dólares por barril, queda de 1,09 dólar, ou 1,3%. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fechou a 78,26 dólares por barril, queda de 1 dólar, ou 1,3%.