Wall Street fecha em alta, com outro ganho semanal antes dos dados de inflação dos EUA

Os comentários de várias autoridades do Fed ajudaram a definir as expectativas, com participantes do mercado atentos aos dados de inflação da próxima semana.

"Ninguém realmente quer assumir uma posição grande antes da próxima semana", disse Chuck Carlson, presidente-executivo da Horizon Investment Services. "E estamos entrando em uma época do ano em que as pessoas parecem sair mais cedo nas sextas-feiras."

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, reconheceu os indícios recentes de que a economia está desacelerando, mas acrescentou que o momento dos cortes na taxa básica continua incerto.

A próxima semana, quando o Departamento do Trabalho dos EUA divulgar seus índices de preços ao consumidor e ao produtor, trará indícios sobre o progresso em direção a essa meta.

Analistas esperam que o relatório crucial de preços ao consumidor mostre um núcleo do índice com ganho anual de 3,6%, o que seria a leitura mais fria em mais de três anos.

O Dow Jones subiu 0,32%, para 39.512,84 pontos. O S&P 500 ganhou 0,16%, para 5.222,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação negativa de 0,03%, para 16.340,87 pontos.