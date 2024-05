Ações europeias fecham estáveis com investidores à espera de dados de inflação

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice acionário europeu STOXX 600 fechou estável nesta segunda-feira, com os investidores se preparando para uma série de dados econômicos da zona do euro e para uma leitura sobre a inflação dos Estados Unidos nesta semana.

O índice STOXX 600 subiu 0,02%, para 520,86 pontos, não muito distante das máximas recordes. O setor automobilístico liderou os ganhos, recuperando-se de uma série de quatro dias de perdas, enquanto as ações de defesa foram as mais atingidas, com perda de 1,2%.