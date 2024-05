BTG Pactual vê portfólio forte de operações de fusões e aquisições nos próximos meses

SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual está vendo com otimismo o mercado de fusões e aquisições (M&A) nos próximos meses, diante de um portfólio robusto de operações, afirmou o presidente-executivo do maior banco de investimento da América Latina, Roberto Sallouti.

"Em M&A, o pipeline é forte...Se olharmos para uma base anual, ainda estamos muito otimistas sobre o pipeline de negócios que temos adiante", disse o executivo, durante conferência com analistas sobre o resultado do banco no primeiro trimestre divulgado mais cedo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)