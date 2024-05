Haddad anuncia acordo para suspender dívida do RS por 3 anos com redução a zero de juros

"Vamos, ponto a ponto, superando obstáculos burocráticos ou de natureza financeira para darmos ao Rio Grande do Sul a certeza de que haverá pronto atendimento dos desafios colocados diante dessa tragédia", afirmou.

Segundo ele, a efetivação da medida dependerá da aprovação de um projeto de lei complementar que será enviado pelo governo ao Congresso Nacional.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que também participou da reunião, adiantou que a Casa dará celeridade à tramitação da proposta, com votação prevista já nesta semana.

"A Câmara dos Deputados vai analisar ainda esta semana e no menor prazo possível o Projeto de Lei Complementar do governo federal que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União", publicou Lira no Instagram.

Depois de passar pela Câmara, o projeto também precisará ser analisado pelo Senado. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também esteve na reunião com Lula, Haddad, ministros e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

Leite, que participou virtualmente, agradeceu o apoio, mas indicou que a ajuda anunciada não será suficiente. Mais cedo nesta segunda, ele havia afirmado que o pedido ao governo era não apenas de suspensão dos pagamentos, mas também de "quitação" dos valores referentes ao período da suspensão. Ele voltou a defender esse perdão na reunião da tarde.