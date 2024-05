Inteligência artificial está atingindo mercado de trabalho como um "tsunami", diz chefe do FMI

ZURIQUE (Reuters) - A inteligência artificial está atingindo o mercado de trabalho global "como um tsunami", disse a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, nesta segunda-feira.

É provável que a inteligência artificial afete 60% dos empregos nas economias avançadas e 40% dos empregos em todo o mundo nos próximos dois anos, disse Georgieva em um evento em Zurique.

"Temos muito pouco tempo para preparar as pessoas e as empresas para isso", disse ela no evento organizado pelo Instituto Suíço de Estudos Internacionais, associado à Universidade de Zurique.